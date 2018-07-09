Россия обвиняет Украину в плохой жизни крымчан

Мол, признай Украина "референдум", все стало бы хорошо

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что украинские власти и "украинские националисты" причастны к дестабилизации ситуации в оккупированном Крыму. Якобы все проблемы из-за того, что они не признают так называемый "референдум".

Об этом он сказал на заседании в Севастополе, передает ТАСС.

Патрушев заявил, что "угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации" связана с "деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины", а также с якобы агрессивной деятельностью украинских националистов, которые не принимают "волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией".

Он добавил, что с прошлого года в Крыму "выявлено более полутора тысяч нарушений законодательства в сфере противодействия терроризму и экстремизму, внесено 1200 актов прокурорского реагирования, возбуждено 12 уголовных дел".

Также Патрушев считает, что рынок труда на оккупированном полуострове страдает от "неэффективного контроля миграционных потоков".

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Напомним, так называемые власти Крыма продали за 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен) акции санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри", которые находились в госсобственности.