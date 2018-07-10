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Главная » Страна » В Украину не впустили британца, работающего на российском телеканале
В Украину не впустили британца, работающего на российском телеканале
Джон Уоррен / Фото: Gazeta13.ru

В Украину не впустили британца, работающего на российском телеканале

Джон Уоррен незаконно посещал оккупированный Крым

10.07.18 271
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Во вторник, 10 июля, в Украину не впустили и запретили въезд на три года гражданина Великобритании, работающего на российском телеканале. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в Facebook.

"Сегодня в аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона выявлен гражданин Великобритании Джон Уоррен Грэм Бродерип. Как оказалось, мужчина работает журналистом и ведущим программы "Поедем, поедим" на одном из телеканалов РФ", - сообщил он.

Пограничники установили, что британец в сентябре-октябре 2015 года незаконно посещал оккупированный Крым.

В результате ему запретили въезд в страну на три года.

Ранее сотрудники СБУ выдворили из Украины специальных корреспондентов российского "Первого канала" Валентину Соловьеву и телеканала "Россия" Ольгу Юрьеву, которые готовили провокационные сюжеты о праздновании в Украине Дня Победы.

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