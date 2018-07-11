СБУ предотвратила техногенную катастрофу в Украине

Сотрудники СБУ заблокировали попытку российских спецслужб провести кибератаку на сетевое оборудование Аульской хлоропереливной станции (Днепропетровская область), которая является объектом критической инфраструктуры страны.

Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности установили, что в течение нескольких минут системы управления технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом VPNFilter с территории РФ.

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"Продолжение кибератаки могло привести к срыву технологических процессов и возможной аварии. Замысел кибератаки страны-агрессора заключался в блокировании устойчивого функционирования именно переливной станции, которая обеспечивает жидким хлором для очистки воды водопроводно-канализационные предприятия на всей территории Украины. В тесном взаимодействии с администрацией общества удалось предотвратить потенциальную техногенную катастрофу ", - говорится в сообщении.

Вредоносное программное обеспечение VPNFilter было оперативно локализовано и обезврежено.

Напомним, Федеральное бюро расследований США заблокировало сервер, который управлял сетью из 500 тысяч зараженных компьютеров.