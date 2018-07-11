В Жулянах заявили, что инцидент с самолетом BRAVO произошел по вине НАБУ

14 июня самолет аваикомпании BRAVO выкатился за пределы взлетной полосы якобы по вине сотрудников НАБУ, которые заблокировали в своих кабинетах руководства аэропорта "Киев". Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице аэропорта.

"14 июня 2018 административные здания и терминалы Международного аэропорта "Киев" им. И.Сикорского были заблокированы сотрудниками НАБУ с автоматическим оружием. С 10:00 14 июня до 5:00 15 июня, в течение 19 часов, руководство КП МА "Киев" и компании "Мастер-Авиа", в том числе и начальников отделов, и ведущих сотрудников, удерживали в своих кабинетах без средств связи и возможности координировать работу аэропорта. Таким образом была заблокирована работа как коммунального предприятия, так и частной компании "Мастер-Авиа", которая занимается развитием и обслуживанием аэропорта", - говорится в сообщении.

В результате действий НАБУ сотрудники аэропорта якобы не смогли предотвратить инцидент с самолетом.

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"Следствием действий НАБУ стала невозможность предотвратить аварию, произошедшую с самолетом авиакомпании BRAVO, выполнявшим рейс Анталия - Киев. Во время посадки в сильную грозу самолет с 169 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Ситуация осложнялась повышенной угрозой взрыва: на борту самолета находилось 4 тонны авиационного горючего. В это время руководство аэропорта, которое, по сути, находилось в заложниках у силовиков, не имело возможности принять соответствующих погодной ситуации мер. Только благодаря слаженной работе спасательных служб аэропорта ситуацию удалось удержать под контролем, и в результате инцидента никто не пострадал", - говорится в заявлении.

Отмечается, что такое событие произошло впервые за 94 года деятельности аэропорта.

Напомним, вечером 14 июня самолет авиакомпании Bravo Airways во время посадки в аэропорту Жуляны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, заблокировав на несколько часов работу аэропорта. На борту находились 169 пассажиров - никто из них не пострадал.

В пресс-службе аэропорта назвали несколько вероятных причин аварии: погодные условия, ошибка экипажа, техническая неисправность. На выяснение всех обстоятельств инцидента уйдет од одного до трех месяцев.