Снайпер из Казани, пытавшийся пересечь линию разграничения на Донбассе, задержан СБУ

Он был участником террористических группировок "Призрак" и "Брянка СССР"

Контрразведка Службы безопасности Украины в Луганской области задержала гражданина РФ, воевавшего на стороне пророссийских террористов.

"Житель Казани был завербован представителем ФСБ РФ в 2014 году для участия в боевых действиях против Украины. Злоумышленник был участником террористических группировок "Призрак" и "Брянка СССР", - рассказали в спецслужбе.

Под руководством российских инструкторов он прошел снайперскую подготовку и воевал против украинской армии вблизи Первомайска Луганской области.

"В 2017 году россиянин был повторно завербован представителями террористической группировки "МГБ ЛНР". Он получил задание перейти через линию разграничения, "осесть" на подконтрольной украинской власти территории и ждать дальнейшие инструкции", - заявили в СБУ.

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