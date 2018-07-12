Метро на киевский Виноградарь обойдется в 6,3 млрд грн

КГГА утвердила проект строительства нового участка метро, соединяющего станцию "Сырец" и жилой массив Виноградарь.
Стоимость данного проекта составит 6,3 млрд гривен.
Об этом сообщают "Українськi Новини".
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Финансироваться строительство будет из городского бюджета. Об этом уточняется в тексте распоряжения КГГА. В частности, на проект будут направлены средства, выделенные на Программу экономического и социального развития Киева на 2018 год.
Согласно документу проекта, срок строительства составит 36 месяцев.
Напомним, в метро могут появиться туалеты.