Приговор антимайдановцу Топазу оставлен в силе

Апелляционный суд Харьковской области принял решение частично удовлетворить апелляцию, которую подала защита антимайдановца Игната Кромского, известного как "Топаз".

Об этом сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин, передает Интерфакс-Украина.

"Суд удовлетворил нашу жалобу частично и направил в части гражданского иска на новое рассмотрение. В остальной части жалобы отказано, оставлен в силе приговор Киевского райсуда", - заявил адвокат.

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Он также отметил, что защита намерена подать кассацию и обратиться в Верховный суд.

"Во-первых, мы настаиваем на оправдательном приговоре. Во-вторых, мы не согласны с тем, как суд первой инстанции определил применение "закона Савченко". Мы считаем, что он должен применяться ко всему периоду, который Кромской провел под стражей, вплоть до сегодняшнего дня. При таком применении есть основания отпустить его из-под стражи уже сегодня", - заявил адвокат.

Харьковчанин Игнат Кромской был членом охраны "Антимайдана" в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана".

Напомним, активист Антимайдана Игнат Кромской, известный по прозвищу Топаз отказался от предложения участвовать в обмене на украинских заложников, незаконно удерживаемых на территории ОРДЛО.