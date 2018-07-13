Массовое отравление во Львове, 9 человек госпитализировано

Пострадавшие питались в одном и том же кафе

Во Львове сегодня, 13 июля 2018 года, зафиксировано массовое отравление, в результате чего госпитализированы 9 человек.

Об этом сообщает Galinfo.

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Как отмечается, массовое отравление произошло среди лиц, которые посещали кафе "Томаш кебаб" по улице Кулиша, 10.

"В результате отравления госпитализированы 9 человек", - говорится в сообщении. Как отмечается, семь человек доставили во Львовскую областную инфекционную больницу, а еще двух - в Пустомытовскую центральную районную больницу.

На данный момент, обстоятельства выясняются.

Напомним, частный детский лагерь "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области закроют из-за массового отравления детей.

Наличие бактерий группы кишечной палочки, патогенного стафилококка и патогенной флоры в пищеблоке вызвало массовое отравление среди детей.