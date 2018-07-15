На Донбассе ранено двое украинских военных

По данным разведки, один оккупант уничтожен, трое ранены

В течение минувших суток противник 23 раза открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностям 120-мм миномета. Вследствие вражеского огня были ранены двое украинских защитников.

Об этом сообщается в пресс-службе Операции объединенных сил.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск четыре раза обстреляли позиции украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово.

"Своими активными действиями враг пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь", – говорится в сообщении.

По уточненным данным разведки, один оккупант уничтожен, трое ранены.

Напомним, снайпер из Казани, пытавшийся пересечь линию разграничения на Донбассе, задержан СБУ.