Луганщина: заблокированные в шахте горняки поднялись на поверхность

В Луганской области девяносто заблокированных из-за обесточивания в шахте горняков уже поднялись на поверхность.
Об этом сообщил директор Луганского энергетического объединения Владимир Грицай, передает Громадське радіо.
В Луганском энергетическом объединении не исключают очередные случаи обесточивания из-за нестабильной погоды в регионе.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинским шахтерам должны более миллиона гривен, - Волынец
Отметим, 14 июля в Луганской области в населенном пункте Тошковка из-за обесточивания под землей остались заблокированы около 90 шахтеров.
Напомним, на поддержку угольной отрасли Украины выделили 1,4 миллиарда.