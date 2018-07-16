Кличко вновь собрался стать мэром Киева

Об этом он заявил в интервью "Новому времени".

"Я на этой должности нахожусь четыре года. Сделано уже много, а главное - толчок. Прошедшие годы были сложными. Но уже сейчас я могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, которые озвучил ранее, хочу довести до конца", - сказал Кличко.

При этом он рассказал о том, каким видит Киев через десять лет. По словам мэра, к этому сроку в городе "однозначно будет метро на Троещину, однозначно будет достроен Подольско-Воскресенский мост, и историческая часть города станет привлекательной и комфортной".

"Через десять лет Киев станет европейской столицей и по качеству дорог, и по качеству медицинского сервиса", - заверил Кличко.

Кроме того, он подчеркнул, что в будущем город "однозначно должен сохранить самое главное - парки и скверы, иметь статус зеленого города, города-парка".

"И это планируется не через десять лет. Убежден, что уже в следующем году мы сможем представить новую платформу и парки, в которых смогут отдыхать люди", - подытожил Кличко.

Напомним, Киев вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городов.