В ближайшее время будут удалены все отзывы гостей о помещениях на полуострове

Сервис по бронированию жилья Booking.com заблокировал возможность онлайн-бронирования отелей в аннексированном Крыму.



При попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру на полуострове на сайте появляется сообщение: "К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха".





Отмечается, что владелица одного из хостелов в Судаке опубликовала в Facebook официальный ответ от Booking.com, где объясняется, что бронирование ограничили из-за санкций ЕС.

"Компания Booking.com всегда стремится соблюдать все соответствующие и действующие законы, действующие на территории, где она работает. Поскольку Booking.com B.V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. Согласно санкциям, компании Booking.com запрещено предлагать любые услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму", - говорится в ответе компании.





Также администрация сервиса добавила, что в ближайшее время будут удалены все отзывы гостей о помещениях на полуострове.

Ранее прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство в отношении международного сайта поиска жилья Booking.com за работу на полуострове.