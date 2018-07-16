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Главная » Страна » Из Украины под видом суррогатного материнства массово вывозили младенцев

Из Украины под видом суррогатного материнства массово вывозили младенцев

Из Украины под видом суррогатного материнства массово вывозили младенцев
http://www.entrepadres.com

Правоохранители предполагают, что детей использовали для продажи или донорства органов

16.07.18 139
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Генеральная прокуратура раскрыла масштабную преступную схему по организации суррогатного материнства. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Обозреватель.

Следствие установило, что в 2010 году гражданин Молдовы и гражданин Германии организовали медицинский центр по предоставлению услуг репродуктивной медицины BioTexCom. В Украине его клиентками были более 1 тыс. женщин. В основном, из малообеспеченных семей и прифронтовой зоны. Клиника провела десятки операций по суррогатному материнству без соблюдения условий закона Украины.

"16 июля прокурорами управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, представителю медцентра BioTexCom сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье О торговле людьми, а главному врачу BioTexCom также и за подделку документов. Эти преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества", - заявил Луценко.

По его словам, итальянские супруги, использовав поддельные документы медцентра, а также украинских органов государственной регистрации актов гражданского состояния, зарегистрировали себя родителями новорожденного ребенка и в октябре 2011 года вывезли его в Италию.

За совершение этих действий медцентр получил 32 тыс. евро, суррогатная мать - 6 тыс. евро. Факт получения ложных сведений о происхождении ребенка обнаружили правоохранители Италии.

По информации правоохранителей, украинских младенцев массово вывозили за границу не с целью усыновления, а для продажи или даже донорства органов.

"Это не единичный случай. Речь идет о том, что BioTexCom провел не менее 1000 операций суррогатного материнства. И, к сожалению, мы видим, что во многих случаях не было соблюдения норм закона о необходимости биоматериала по крайней мере от одного родителей, которые усыновляют. В связи с этим следствие будет настаивать на аресте всех, кто обоснованно подозревается в совершении данного преступления", - отметил Луценко.

По словам прокурора, Украина стала одним из лидеров по незаконному суррогатному материнству.

"После принятия властями Индии решение о запрете коммерческого суррогатного материнства центр такой деятельности сфокусировался в том числе в Украине. Мы сейчас являемся одним из крупнейших операторов этого малоурегулированного в нашей стране бизнеса", - сообщил Луценко.

Как сообщалось ранее, в Запорожье мать продала 15-летнего сына в трудовое рабство.

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