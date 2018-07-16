Из Украины под видом суррогатного материнства массово вывозили младенцев

Генеральная прокуратура раскрыла масштабную преступную схему по организации суррогатного материнства. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает Обозреватель.
Следствие установило, что в 2010 году гражданин Молдовы и гражданин Германии организовали медицинский центр по предоставлению услуг репродуктивной медицины BioTexCom. В Украине его клиентками были более 1 тыс. женщин. В основном, из малообеспеченных семей и прифронтовой зоны. Клиника провела десятки операций по суррогатному материнству без соблюдения условий закона Украины.
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"16 июля прокурорами управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, представителю медцентра BioTexCom сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье О торговле людьми, а главному врачу BioTexCom также и за подделку документов. Эти преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с конфискацией имущества", - заявил Луценко.
По его словам, итальянские супруги, использовав поддельные документы медцентра, а также украинских органов государственной регистрации актов гражданского состояния, зарегистрировали себя родителями новорожденного ребенка и в октябре 2011 года вывезли его в Италию.
За совершение этих действий медцентр получил 32 тыс. евро, суррогатная мать - 6 тыс. евро. Факт получения ложных сведений о происхождении ребенка обнаружили правоохранители Италии.
По информации правоохранителей, украинских младенцев массово вывозили за границу не с целью усыновления, а для продажи или даже донорства органов.
"Это не единичный случай. Речь идет о том, что BioTexCom провел не менее 1000 операций суррогатного материнства. И, к сожалению, мы видим, что во многих случаях не было соблюдения норм закона о необходимости биоматериала по крайней мере от одного родителей, которые усыновляют. В связи с этим следствие будет настаивать на аресте всех, кто обоснованно подозревается в совершении данного преступления", - отметил Луценко.
По словам прокурора, Украина стала одним из лидеров по незаконному суррогатному материнству.
"После принятия властями Индии решение о запрете коммерческого суррогатного материнства центр такой деятельности сфокусировался в том числе в Украине. Мы сейчас являемся одним из крупнейших операторов этого малоурегулированного в нашей стране бизнеса", - сообщил Луценко.
Как сообщалось ранее, в Запорожье мать продала 15-летнего сына в трудовое рабство.