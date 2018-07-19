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Главная » Страна » У пострадавших от отравления во львовском кафе нашли сальмонеллез

У пострадавших от отравления во львовском кафе нашли сальмонеллез

У пострадавших от отравления во львовском кафе нашли сальмонеллез
Фото с сайта vsezavisimosti.ru

16 человек все еще находятся в больнице

19.07.18 35
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Причиной массового отравления посетителей львовского кафе Томаш кебаб, которое было зафиксировано 13 июля, стал сальмонеллез.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"После получения результатов бактериологических обследований пациентам, которые выписались из больниц, установлен диагноз "сальмонеллез", - указывается в сообщении.

Также уточняется, что из 30 пострадавших на данный момент госпитализированными остаются 16 человек.

Напомним, после посещения львовского кафе Томаш кебаб, в больнице с отравлением оказалось 30 человек. 

Два человека, среди которых ребенок 17 лет, отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении.

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