У пострадавших от отравления во львовском кафе нашли сальмонеллез

Причиной массового отравления посетителей львовского кафе Томаш кебаб, которое было зафиксировано 13 июля, стал сальмонеллез.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"После получения результатов бактериологических обследований пациентам, которые выписались из больниц, установлен диагноз "сальмонеллез", - указывается в сообщении.
Также уточняется, что из 30 пострадавших на данный момент госпитализированными остаются 16 человек.
Напомним, после посещения львовского кафе Томаш кебаб, в больнице с отравлением оказалось 30 человек.
Два человека, среди которых ребенок 17 лет, отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении.