Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе, - СМИ

Все это должно пройти под эгидой международного сообщества

Президент России Владимир Путин во время встречи с Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести референдум на Донбассе.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на двоих собеседников, которые находились на совещании Путина с послами.

Так, российский президент предложил провести голосования среди местных жителей Донбасса относительно статуса их региона. Все это должно пройти под эгидой международного сообщества.

Как уточнил один из собеседников, Трамп попросил Путина не говорить об идее референдума на пресс-конференции после саммита, чтобы дать ему возможность обдумать такое предложение.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать подробности того, что президент России сказал об Украине в Хельсинки.

"Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут над ними работать", - заявил он.

"Хотя Путин охарактеризовал предложение как такое, что поможет положить конец четырехлетнему конфликту в Украине, (Трампу) будет тяжело "продать" референдум Украине и ее сторонникам в Европе", - написали Bloomberg.

Напомним, Путин гневно обрушился на критиков Хельсинского саммита.