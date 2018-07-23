Неизвестные хакеры атакуют украинские госучреждения, - ESET

Компания-разработчик антивирусного программного обеспечения ESET обнаружила серию кибератак, направленных на украинские госучреждения. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам аналитиков ESET, речь идёт о спланированной кибершпионской кампании, которая началась в середине 2017 года. Используя фишинговые письма с вредоносными программами, неизвестные злоумышленники уже заразили несколько сотен компьютеров в различных госучреждениях Украины.

Хакеры используют три вида вирусов: Quasar RAT, Sobaken и Vermin. Эти программы имеют схожие исходные коды, их задачи - считывать информацию с компьютеров жертв, пароли и аудиозаписи разговоров.

Кроме того, вирусы модифицированы таким образом, чтобы работать только на компьютерах с российскими или украинскими IP-адресами, а также с российскими или украинскими раскладками клавиатуры.

Ранее сообщалось, что Агентство национальной безопасности США приняло решение создать рабочую группу по противодействию российским угрозам в киберпространстве.