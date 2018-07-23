Корабли НАТО зашли в Одесский порт

Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) зашли с визитом в Одесский порт, сообщает Интерфакс- Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ.
Среди зашедших в Одессу кораблей - фрегат "De Ruyter" Королевских ВМС Нидерландов, фрегат "Fatih" и минный тральщик "Аnamur" ВМС Турции, вспомогательное судно "Rhein" ВМС Германии, минный тральщик "Lupu Dinescu" ВМС Румынии.
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Цель визита кораблей и его продолжительность пока не сообщается.
Напоминаем, что в Украине недавно прошли военные учения "Си Бриз-2018", в котором также принимали участие корабли НАТО.