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Главная » Страна » Корабли НАТО зашли в Одесский порт

Корабли НАТО зашли в Одесский порт

Корабли НАТО зашли в Одесский порт
Фото: ВМС ЗСУ

Цель визита кораблей пока не сообщается

23.07.18 115
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Корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО №2 (SNMCMG2) зашли с визитом в Одесский порт, сообщает Интерфакс- Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ.

Среди зашедших в Одессу кораблей - фрегат "De Ruyter" Королевских ВМС Нидерландов, фрегат "Fatih" и минный тральщик "Аnamur" ВМС Турции, вспомогательное судно "Rhein" ВМС Германии, минный тральщик "Lupu Dinescu" ВМС Румынии.

Цель визита кораблей и его продолжительность пока не сообщается.

Напоминаем, что в Украине недавно прошли   военные учения "Си Бриз-2018", в котором также принимали участие корабли НАТО.

 

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