Провокация и чепуха: Турчинов об идее референдума на оккупированном Донбассе

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает идею проведения референдума на оккупированном Донбассе очередной российской провокацией. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Вы знаете, Россия имеет свою трактовку и минских соглашений, и "формулы Штайнмайера". Фактически они свою деструктивную позицию маскируют под любые названия. В частности, предложение о проведении референдума. Извините, это является провокацией и чепухой. Проводить референдум на оккупированных территориях Крыма и Донбасса – это все равно, что читать лекцию колорадским жукам о необходимости сохранения урожая. То есть, это не будет никогда воспринято страной", - сказал он.

Турчинов отметил, что сначала необходима "полная деоккупация, полное освобождение оккупированных территорий, и после этого могут быть задействованы уже политические механизмы реинтеграции этой территории в конституционное поле Украины".

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил Трампу провести референдум в самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республиках". По словам источников, о своем предложении Путин рассказал на встрече с послами России 19 июля.

Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

Позже в Белом доме сообщили, что не рассматривают предложение Владимира Путина по проведению в оккупированных районах Донбасса референдума о статусе региона.