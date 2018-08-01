Стало известно, чем именно облили советницу херсонского мэра

Судебно-медицинская экспертиза установила, что советницу херсонского мэра Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник полиции Херсонской области Николай Вербицкий, передает пресс-служба ведомства.

Над раскрытием преступления работает специально созданная межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников Нацполиции и области, прокуратуры и СБУ. Уголовное производство расследует следственное управление полиции области. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники уголовного розыска полиции и службы безопасности Украины.

Сейчас следствием рассматривается несколько версий произошедшего. В частности рассматриваются версии, что преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с ее активной гражданской позицией и возможные конфликтные ситуации.

У следствия есть версия, что преступник мог быть не один, а у него могли быть сообщники, которые, возможно, ждали его на автомобиле.

В связи с получением заключения о степени тяжести полученных телесных повреждений и их опасности для жизни в настоящее преступление переквалифицировано по ст.15, п.4 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью) .

Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома. Сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии.