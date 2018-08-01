Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Видео Военным передали два модернизированных истребителя
<span class="label red">Видео</span> Военным передали два модернизированных истребителя

Видео Военным передали два модернизированных истребителя

МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2450 км/ч

01.08.18 245
000

Украинским военным передали модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Модернизацию провел Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Самолеты прошли капитальный ремонт с продлением ресурса, получили более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации. Кроме того, были значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

Истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.  

МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2450 км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят ракеты типа "воздух-воздух" для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. 

Напомним, государственный концерн Укроборонпром наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Укроборонпром уволил директора Николаевского бронетанкового завода из-за задержек зарплатЗагадочное исчезновение Boeing рейса MH370: в Малайзии опубликовали финальный докладПосле суточной задержки из Египта вылетели более 200 украинских туристов
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 16828
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 13475
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 10436
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 18582
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12557
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 22886
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 12241
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 24330
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9322
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8338
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 17125 / 21924
  2. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 10345 / 17434
  3. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 5574 / 6361
  4. Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 3436 / 4333
  5. Есть контакт. Когда электромобили станут "народными машинами" в Украине 3070 / 3377
  6. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 3044 / 3494
  7. Даша Астафьева снялась в прозрачных трусиках и лифчике 3006 / 3340
  8. После оранжевой революции Манафорт советовал Ахметову "сбагрить" Януковича, - СМИ 2381 / 2694
  9. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 2218 / 2373
  10. Тысячи истощенных кенгуру оккупировали мегаполисы Австралии в поисках еды 2153 / 2427
  1. Предполагаемым убийцей "Сармата" оказался снайпер из "Торнадо" 24 / 21924
  2. Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты 20 / 4333
  3. НАТО собирается с силами. Как Североатлантический альянс готовится к противостоянию с Россией 15 / 2198
  4. Ударные амбиции. Сможет ли Усик наказать обидчика Кличко-младшего 10 / 2373
  5. Надя Дорофеева прогулялась в черных трусиках в Каннах 9 / 17434
  6. В Украине запускают кампанию за здоровый образ жизни: советы будут рассылать e-mail-письмами 9 / 710
  7. Полиция нашла автомобиль возможного убийцы ветерана АТО Сармата 8 / 6361
  8. Российские войска уже готовы к нападению на Украину, - Турчинов 7 / 3494
  9. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 5 / 55121
  10. Вандалы напали на городскую электричку в Киеве 4 / 1067
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.