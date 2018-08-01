Украинским военным передали модернизированные истребители МиГ-29МУ1. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Модернизацию провел Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Самолеты прошли капитальный ремонт с продлением ресурса, получили более мощную радиолокационную станцию, которая позволяет увеличить дальность обнаружения воздушных целей, а также интегрированную в бортовой радионавигационной комплекс систему спутниковой навигации. Кроме того, были значительно расширены возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

Истребитель МиГ-29, как и Су-27, является основным боевым самолетом Воздушных Сил Украины. Многофункциональность МиГ-29 позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов по наземным целям.

МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2450 км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой. В перечень вооружения истребителя, кроме 30-мм автоматической пушки, входят ракеты типа "воздух-воздух" для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбы и блоки неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей.

Напомним, государственный концерн Укроборонпром наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями.