В Италии задержали вербовщиков наемников для боевиков на Донбассе, - СМИ

В Италии правоохранители арестовали шесть человек, которые вербовали наемников для пророссийских боевиков на ДонбассеОб этом сообщает La Repubblica.

Операцию координировала прокуратура города Генуя (область Лигурия). Аресты производились в Милане, а также в провинции Авеллино на юге Италии и в Парме на севере страны. Ордера на арест прокуратура выдала по обвинению в "вербовке наемников и участии в военном конфликте за границей".

Всего в деле 15 подозреваемых.

Правоохранители вышли на преступную организацию в ходе расследования действий утраправых организаций. Следователи собрали убедительные доказательства, подтверждающие выплату денег итальянским наемникам, некоторые из которых даже жаловались на "слишком малые" зарплаты.

Напомним, Служба информации и безопасности Молдовы установила личности 56 граждан страны, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе.