СБУ завершила расследование дела "парламентских террористов", - СМИ

Генепрокуратура и СБУ завершили расследование уголовного производства в отношении депутата Верховной Рады Надежды Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, подозреваемым и их адвокатам разрешили ознакомится с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.