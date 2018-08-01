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Главная » Страна » СБУ завершила расследование дела "парламентских террористов", - СМИ
Дело парламентских террористов

СБУ завершила расследование дела "парламентских террористов", - СМИ

СБУ завершила расследование дела "парламентских террористов", - СМИ
Надежда Савченко / Фото: УНИАН

Савченко и Рубан начали ознакамливаться с материалами дела

01.08.18 1095
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Генепрокуратура и СБУ завершили расследование уголовного производства в отношении депутата Верховной Рады Надежды Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке теракта. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

 По данным агентства, подозреваемым и их адвокатам разрешили ознакомится с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. 

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца.  Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти. 

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией. 

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