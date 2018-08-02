С начала 2018 года в полицию поступило более 1,5 тысячи ложных сообщений о минировании. При этом за весь прошлый год было зарегистрировано только 700 таких сообщений. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба МВД.

Рекордсменом по количеству лжеминирований является Харьков, где зафиксирована почти тысяча таких сообщений. В Киеве ложная информация о минировании поступала 122 раза, во Львовской области – 155, в Одесской – 40, Днепропетровской - 33.

Чаще всего "минируются" магазины и торгово-развлекательные центры. В 2018 году зарегистрировано почти 600 таких фактов. Кроме того, 550 раз были "заминированы" предприятия, учреждения и организации и около 90 раз - помещения органов власти.

"Большинство соответствующих сообщений поступает на электронные адреса - 985 случаев из 1500. При этом значительное количество ip-адресов отправителей зарегистрировано на территории Российской Федерации", - сообщил Аброськин.

Он подчеркнул, что на реагирование на ложные сообщения о минировании тратятся значительные ресурсы.

"Мы вынуждены привлекать много ресурсов, чтобы реагировать на такие сообщения. Задействуются работники полиции, ГСЧС, медики, другие службы. Кроме того, приходится осуществлять эвакуацию персонала и посетителей. Приостанавливается работа самих объектов, на которые были направлены такие противоправные действия. И все такие сообщения направлены исключительно на нагнетание напряженности в обществе и дестабилизацию ситуации в стране. Поэтому обращаюсь к нашим гражданам с просьбой: с пониманием относиться к таким проверкам, ведь они необходимы при таких сообщениях", - отметил Аброськин.

Ранее полиция столичного метрополитена задержала серийного псевдоминера киевской подземки.