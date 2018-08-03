В пятницу, 3 августа, в центре оккупированного Симферополя крымскотатарский активист "поляны протеста" "Стрелковая" совершил самоподжог. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег, однако собравшимся удалось оперативно потушить загоревшуюся одежду. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.
Жители "поляны протеста" "Стрелковая", которые накануне протестовали против строительства забора, 3 августа пришли к зданию подконтрольной Кремлю Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с властями.
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Накануне российские силовики приехали на место строительства комплекса "Крымская роза", где сейчас построены дома крымских татар. Власти устанавливают забор, чтобы построить на этом месте жилой микрорайон.
"Поляна протеста" - разновидность самозахвата земли крымскими татарами, вернувшимися на полуостров после депортации. С конца 1980-х годов репатрианты обустраивали подобные "поляны" и строили свои дома. Несмотря на то, что значительная часть таких самозахватов позже была легализована, оккупационные власти с 2015 года ведут политику зачистки "полян протеста" без права на оформление построенных домов.
Напомним, 19 июня оккупационный Центральный районный "суд" Симферополя приговорил фигурантов "дела 26 февраля" к условным срокам. Али Асанова и Мустафу Дегерменджи приговорили к 4 годам 6 месяцам условно, Арсена Юнусова и Эскендера Кантемирова к 4 годам условно, Эскендера Эмирвалиева к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 3 года каждому. Все меры пресечения оставлены в силе до вступления приговора в силу.