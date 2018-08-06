Боевики за сутки 40 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики обстреливали украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП.

Обстрелы были зафиксированы в районе Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Пивденного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Вблизи Луганского и Гнутово террористы применили 82-мм минометы, а неподалеку Лебединского - минометы калибром 120 мм.

В штабе также добавили, что в результате обстрелов был ранен один украинский военный.

В течение текущих суток боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных у Крымского, Марьинки и Лебединского. Один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, двое террористов были уничтожены, семеро были ранены.

Напомним, в ОБСЕ озвучили количество жертв войны на Донбассе среди гражданского населения.