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Ситуация на Донбассе

Боевики за сутки 40 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе

Боевики за сутки 40 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе
Фото: Пресс-служба Минобороны

Двое террористов были уничтожены

06.08.18 14
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За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе четыре раза из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики обстреливали украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП.

Обстрелы были зафиксированы в районе Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Пивденного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Вблизи Луганского и Гнутово террористы применили 82-мм минометы, а неподалеку Лебединского - минометы калибром 120 мм.

В штабе также добавили, что в результате обстрелов был ранен один украинский военный.

В течение текущих суток боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных у Крымского, Марьинки и Лебединского. Один военнослужащий получил ранения.

По данным разведки, двое террористов были уничтожены, семеро были ранены.

Напомним, в ОБСЕ озвучили количество жертв войны на Донбассе среди гражданского населения.

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