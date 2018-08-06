Сегодня суд должен избрать меру пресечения для Николая Новикова

В нападении на херсонскую активистку и советницу мэра Екатерину Гандзюк подозревают жителя Херсона 1978 года рождения Николая Новикова. Об этом в Facebook сообщил юрист Маси Найем.

Сегодня утром должно было состоятся судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому, но его перенесли в связи с неявкой адвоката Новикова.

Заседание будет продолжено в 13:00 с адвокатом из системы предоставления бесплатной правовой помощи.

Напомним, 31 июля неизвестный мужчина облил кислотой сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк, когда она выходила из подъезда своего дома.

Следствием рассматривается несколько версий произошедшего. В частности рассматриваются версии, что преступление совершено в связи со служебной деятельностью потерпевшей, в связи с ее активной гражданской позицией и возможные конфликтные ситуации.

3 августа подозреваемого в нападении задержали правоохранители.