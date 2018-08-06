В Киеве число отравившихся шаурмой возросло до 93

В Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 93 человек.
Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Как сообщается, основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, Речной Порт на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А.
"Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена", - говорится в сообщении.
Отметим, по состоянию на понедельник, 1 августа, отравившимися считался 61 человек.