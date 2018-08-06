В Киеве число отравившихся шаурмой возросло до 93

На сегодня киоски, где был куплен фаст-фуд, уже не работают

В Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 93 человек.



Об этом сообщает Госпродпотребслужба.



Как сообщается, основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, Речной Порт на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А.

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"Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на понедельник, 1 августа, отравившимися считался 61 человек.