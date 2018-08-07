Во вторник, 7 августа, в городе Першотравенск Днепопетровской области спасатели помогли спуститься на землю мужчине, который застрял между балконами. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 10:35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Горького мужчина застрял между балконами и нуждается в помощи. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что мужчина 1978 года по неизвестным причинам застрял между балконами четвертого и третьего этажа и самостоятельно не в состоянии спуститься.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГСЧС требует закрыть в Киеве 21 торговый центр и 3 больницы

Спасатели сразу с помощью лестницы поднялись к мужчине и помогли ему спуститься.

Фото: ГСЧС

Ранее на юге Франции во время утренней пробежки на 50-летнего мужчину напал горный козел. Спасаясь от дикого животного, мужчина забрался на дерево. Его спасли сотрудники экстренных служб.