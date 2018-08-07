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Главная » Страна » Шаурма в Запорожье уложила в больницы четверых человек

Шаурма в Запорожье уложила в больницы четверых человек

Шаурма в Запорожье уложила в больницы четверых человек
Фото: Oblvesti

У всех пострадавших острая кишечная инфекция

07.08.18 108
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В Запорожье четверо человек отравились шаурмой. Все они купили ее 1 августа в киоске. 

Об этом говорится в сообщении на сайте госучреждения "Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения".

В больницы были госпитализированы четверо человек с острой кишечной инфекцией.

"Все четверо связывают свое заболевание с употреблением шаурмы, которую приобрели в киоске 01.08.2018 г. Запорожье", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве количество отравившихся шаурмой увеличилось до 93 человек. Как сообщается, основные случаи фиксировались в таких районах: м. Дарница, Речной Порт на Почтовой площади в Подольском районе, м. Харьковская, м. Лесная, проспект Оболонский, 20-А.

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