В Украине обнаружили 1200 технически неисправных автобусов

За две недели полицией было проверено более 48 тысяч пассажирских транспортных средств

В Украине в ходе проверок было осмотрено 48 278 пассажирских транспортных средств, среди которых 1191 оказались технически неисправными, сообщает пресс-служба МВД.

"По состоянию на 6 августа этого года было осмотрено 48 278 транспортных средств, используемых для оказания услуг по перевозке пассажиров. Среди них выявлено 1191 технически неисправных, что составляет около 2,5% от осмотренных, в том числе 214 переоборудованные с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов. Также было выявлено 9602 нарушений ПДД и Правил перевозки пассажиров", - сообщили в полиции.

В МВД также отметили, что за семь месяцев этого года было зарегистрировано 81 006 ДТП, в которых погибли 1545 человек и 15 647 человек были травмированы.

В сообщении говорится, что 239 ДТП, в которых пострадали люди, произошли по вине водителей автобусов. Всего было травмировано 440 человек, еще 30 человек погибли.

Отмечается, что безопасность на дорогах в Украине обеспечивают 540 экипажей патрульной полиции.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил давать реальные тюремные сроки за смертельные ДТП и прекратить практику амнистирования.