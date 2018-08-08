В Киеве в ночь со вторника на среду, 8 августа, по одному из проспектов перевозили пассажирский самолет, который катился на своих шасси.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Киев оперативный".
Перевозку самолета осуществляли по Воздухофлотскому проспекту.
Автовладельцев в городе предупредили о неожиданном препятствии на дороге.
Отметим, ранее в пассажирский самолет Embraer 190 молдавской авиакомпании Air Moldova рейсом Кишинев-Санкт-Петербург попала молния над Окнянским районом Одесской области.