У омбудсмена требуют от Минобороны объяснений, почему девушку не допустили к офицерской программе

У девушки не приняли документы в вуз

Представитель украинского омбудсмена по защите прав военнослужащих Олег Трофименко просит Министерство обороны объяснить недопущение девушки на офицерскую программу во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Трофименко просит конкретно назвать причины отказа со ссылкой на законодательные и нормативно-правовые акты.

"Олег Трофименко обратился в Министерство обороны Украины с просьбой проинформировать Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека об обстоятельствах дела и сообщить о конкретных причинах отказа в поступлении на учебу (со ссылкой на нормативно-правовые акты, которые стали тому причиной)", - говорится в сообщении.

Полину Кравченко не взяли на офицерскую программу в Национальную академию сухопутных войск им. Сагайдачного во Львове по причине неподходящего пола.

Девушка пыталась подать документы в академию на программу "Получить офицерское звание за один год". В день подачи документов ей сообщили, что на выбранную программу "девушек не набирают".

Во Львовской академии сухопутных войск объяснили, что на курс девушек пока не набирают, потому что "нет необходимости в назначении женщин на соответствующие должности", и для женщин откроют "другие специальности".

Напомним, в Украине заработал сайт, где абитуриенты могут узнать, какой конкурс на место и оценить свои шансы на поступление.