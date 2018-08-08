Исчезла семья убитого в Сумах чиновника

Жена и дочь убитого экс-депутата Сумского горсовета и директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука исчезли.

Об этом рассказал старший инспектор отдела коммуникации полиции области Владимир Крупецких, передает УНИАН.

По его словам, сообщение об исчезновении поступило сегодня около 15.00.

"Поступило три обращения в Сумской отдел полиции о том, что исчезла Анна Жук с ребенком. На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению их местонахождения. Если их мы не найдем, то в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметил Крупецких.

7 августа Анна Жук должна была давать пресс-конференцию, но вместо нее на вопросы журналистов отвечал ее адвокат Романюк.

"На сегодняшний день по городу распространяются слухи, что Анна Жук является главным подозреваемым в деле об убийстве Анатолия Жука. Это не так, она не имеет статуса подозреваемого. Но сегодня мной была подана жалоба в прокуратуру о ее незаконном содержании в отделе полиции с 3-х ночи до 17 часов. Я, как ее представитель, не против того, чтобы следствие отрабатывало все версии убийства, в том числе - и в отношении родственников. Но это должно происходить законным образом. Она не скрывается и намерена сотрудничать со следствием", - рассказал адвокат.

Напомним, чиновника во дворе его дома 2 августа нашел отец. Анатолий Жук был застрелен двумя выстрелами, оружие лежало рядом.