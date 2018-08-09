В Днепре состоялся технический подъем украинского флага на 72-метровом флагштоке.
В ближайшее время флаг будет развеваться в небе над Днепром, сообщает советник главы ДнепрОГА Юрия Голика в своем Facebook.
Установка рекордно высокого флагштока проводилась напротив Исторического музея в Днепре в июне.
Фото: facebook.com/y.golyk
"Согласитесь, огромный флаг, развевающийся на ветру, на такой высоте - это правильно и красиво. Как бы сложно не было реализовать подобный проект, мы сделаем это", - заверил Голик.
Как сообщается, технический подъем флага зафиксировали на видео: десятки людей остановились посмотреть на подъем национального символа.
Ранее в оккупированном Донецке расклеили украинские листовки и вывесили флаг.