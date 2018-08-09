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Главная » Страна » Фото Еще один мост устал. Киевляне обеспокоились состоянием моста Патона

Фото Еще один мост устал. Киевляне обеспокоились состоянием моста Патона

<span class="label red">Фото</span> Еще один мост устал. Киевляне обеспокоились состоянием моста Патона
Фото: 112 Украина

С опоры моста обваливается гранитная облицовка

09.08.18 43
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В Киеве Гранитная облицовка отпадает с опоры моста Патона, уже видно бетонное основание и арматура.

Фото разрушений появилось в группе "Наш дім - Березняки" в Facebook и уже собрало более двухсот недовольных смайликов и почти четыреста тревожных репоста.

Фото: facebook.com / Татьяна Беленок

Горожане гадают, когда может обрушиться один из мостов с правого на левый берег и насколько опасно, когда от него прямо на глазах отваливаются внушительные куски.

При этом в "Киевавтодоре" заверили, что мост не рухнет, передает Сегодня.

"Специалисты обследовали состояние опоры, разрушение мосту Патона не грозит", - сообщили в коммунальной корпорации и добавили, чтоуже готовят документацию на ремонт.

Два года назад горожане уже проверяли устойчивость моста. Тогда, в программе ТСН масштабы разрушения прокомментрировал инженер "Киевавтодора" Николай Каньшин. Он рассказал, что облицовка начала отпадать из-за времени и заверил, что сама опора в порядке

"За 60 лет эксплуатации возросли нагрузки на мост. Разумеется, возросли нагрузки на опоры", - сообщил он тогда.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице более 75 мостов находятся в предаварийном состоянии, три - в аварийном.

 

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