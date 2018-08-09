Дело Охендовского в НАБУ остановлено

Уголовное дело в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского приостановлено.
Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире программы "Нині вже" на Громадском.
"К сожалению оно (производство - ред.) остановлено в связи с выполнением международных поручений. Достаточно длительная дискуссия была между НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Детективы считают, что это дело можно передавать, прокуроры считают, что нужно еще потребовать дополнительные данные из заграницы. Сейчас статус этого дела - оно остановлено", - рассказал Сытник.
В то же время подозрение Охендовскому предъявлено, и приостановленное производство по делу на этот факт никак не влияет.
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Напомним, Генпрокуратура признала Охендовского потерпевшим от действий НАБУ.