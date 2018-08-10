Пункт пропуска Станица Луганская закроют для разминирования

Пешеходный пункт пропуска в Луганской области Станица Луганская закроют для разминирования территории.
Об этом сообщает Станично-Луганская райгосадминистрация на своей странице в Facebook.
Отмечается, что пункт пропуска будет закрыт в субботу с 10.00 до 13.00.
"11 августа с 10:00 до 13:00 будет приостановлена работа Станично-Луганского КПВВ в связи с разминированием территории, прилегающей к пункту пропуска", - отмечается в сообщении.
Ранее Фокус писал, что с 6 августа началось обустройство сервисной зоны КПВВ Станица Луганская без прекращения его работы. В то же время пропуск граждан будет приостановлен с 27 по 31 августа включительно.