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Ситуация на Донбассе

Видео Волкер: Кадры ОБСЕ подтверждают, что Россия продлевает конфликт на Донбассе

<span class="label red">Видео</span> Волкер: Кадры ОБСЕ подтверждают, что Россия продлевает конфликт на Донбассе
Курт Волкер / Фото: flickr.com-cwa.events

Кремль продолжает поддерживать боевые действия на востоке Украины

11.08.18 1549
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Отснятое СММ ОБСЕ видео пересечения украинской границы российским конвоем подтверждает, что Кремль не заинтересован в прекращении конфликта на Донбассе. Об этом заявил  спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

"Это еще один способ, которым Россия намеренно продлевает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия по установлению мира в Украине", - написал он.

Волкер также напомнил, что Россия блокирует размещение наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе.

Напомним, 7 августа беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной в районе, где нет погранично-пропускных сооружений. 

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