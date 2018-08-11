Отснятое СММ ОБСЕ видео пересечения украинской границы российским конвоем подтверждает, что Кремль не заинтересован в прекращении конфликта на Донбассе. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter.

"Это еще один способ, которым Россия намеренно продлевает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия по установлению мира в Украине", - написал он.

Волкер также напомнил, что Россия блокирует размещение наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе.

Here is footage from @OSCE_SMM of convoys of trucks illegally entering and exiting Ukraine from Russia. As a reminder, Russia has blocked an effective border monitoring mission and its forces routinely prevent the SMM from visiting the border. https://t.co/uXC1D6qmCK — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 11 августа 2018 г.

Напомним, 7 августа беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые пересекали границу России с Украиной в районе, где нет погранично-пропускных сооружений.