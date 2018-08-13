Почти каждый второй поезд оборудован кондиционерами, - Укрзализныця

В 455 вагонах из 2930 есть видеокамеры

В Украине 42% вагонов пассажирских поездов оборудованы кондиционерами, а система принудительной вентиляции есть во всех вагонах. Об этом говорится в ответе Укрзализныци на информационный запрос Укринформа.

"Сейчас парк пассажирских вагонов, используется в пассажирских поездах, составляет 2930 вагонов, из которых 1232 вагоны оборудованы системой кондиционирования воздуха (42%). Также все пассажирские вагоны оборудованы системой принудительной вентиляции ", - сообщили в компании.

Кроме того, в 455 пассажирских вагонах установлена система видеонаблюдения. Камеры устанавливаются по мере строительства новых и модернизации старых вагонов.

Также в Укрзализныце сообщили, что в пассажирских поездах используется 461 тыс. комплектов постельного белья. На протяжении 2018 года запланирована закупка 200 тыс. комплектов, 128 тыс. их которых уже приобрели.

В то же время в Укрзализныце добавили, что не планируют пока заменять стеклянные чайные стаканы в поездах на стаканы разового использования.

Напомним, Укрзализныця планирует потратить на ремонт железнодорожных путей в этом году почти 3 млрд грн.