В поезде "Киев-Варшава" нардеп подрался с иностранцем: дошло до вызова полиции

Ссора между мужчинами возникла в купе поезда. После этого правоохранители получили вызов о драке в вагоне, рассказали Фокусу в полиции.

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В поезде "Киев-Варшава" произошел конфликт между народным депутатом Украины и гражданином другого государства. Дошло до вызова полиции. Об этом Фокусу рассказали в пресс-службе полиции Ровенской области.

Так, на железнодорожном вокзале в Ривне сегодня утром работали правоохранители, которые прибыли на вызов о драке.

"Сообщение изначально было о драке. Во время выяснения всех обстоятельств стало известно, что произошел конфликт между народным депутатом Украины и иностранцем по поводу нарушения тишины в вагоне. Во время инцидента последний выбил из рук нардепа телефон, когда тот осуществлял видеофиксацию", — рассказала пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

В конце концов на иностранца составили протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть за мелкое хулиганство.

Имя народного депутата, который фигурирует в этом конфликте, в полиции не назвали.

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