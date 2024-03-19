У потягу "Київ-Варшава" нардеп почубився з іноземцем: дійшло до виклику поліції

Сварка між чоловіками виникла в купе потягу. Після цього правоохоронці отримали виклик про бійку у вагоні, розповіли Фокусу у поліції.

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У потягу "Київ-Варшава" стався конфлікт між народним депутатом України та громадянином іншої держави. Дійшло до виклику поліції. Про це Фокусу розповіли у пресслужбі поліції Рівненської області.

Так, на залізничному вокзалі у Рівному сьогодні вранці працювали правоохоронці, які прибули на виклик про бійку.

"Повідомлення першопочатково було про бійку. Під час з'ясування всіх обставин стало відомо, що стався конфлікт між народним депутатом України та іноземцем з приводу порушення тиші у вагоні. Під час інциденту останній вибив із рук нардепа телефон, коли той здійснював відеофіксацію", — розповіла речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька.

Зрештою на іноземця склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто за дрібне хуліганство.

Ім'я народного депутата, який фігурує у цьому конфлікті, в поліції не назвали.

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