Вернувшийся из РФ заробитчанин, сорвал государственный флаг со здания прокуратуры Луганской области

Житель Луганской области задержан правоохранителями по подозрению в снятии государственного флага со здания местной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
"Досудебным расследованием установлено, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения флагштока, сорвал государственный флаг со здания Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры", - говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили задержанному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса.
Во время выяснения обстоятельств происшествия выяснилось, что мужчина недавно вернулся из России, где был на заработках. Находясь под действием российской пропаганды, он решил совершить надругательство над государственным флагом Украины.
Правонарушителю избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Днепре состоялся технический подъем украинского флага на 72-метровом флагштоке.