В Виннице пьяный россиянин на спор залез на здание ТРЦ и сорвал флаг Украины

После правонарушения иностранец выкинул флаг в кусты и пытался убежать от охранников. Россиянину грозит штраф до 34 тысяч гривен или ограничения свободы сроком на пять лет.

В Виннице задержали 35-летнего гражданина Российской Федерации, который сорвал флаг Украины с местного ТРЦ и выкинул его в кусты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

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В субботу утром, 6 ноября, правоохранители получили сообщение о том, что со здания ТРЦ на улице 600-летия неизвестный мужчина сорвал государственный флаг Украины.

Нарушителя заметили охранники торгового центра, из-за чего мужчина стал убегать, выкинув флаг в кусты. Задержанным оказался 35-летний гражданин Российской Федерации, который забрался на здание винницкого ТРЦ в состоянии алкогольного опьянения.

При общении с силовиками иностранец рассказал, что приехал в Винницкую область к своим родственникам и решил на спор сорвать государственный флаг Украины с флагштока.

По данному факту, как рассказывают в пресс-службе Нацполиции, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 34 тысяч гривен) или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до пяти лет.

Ранее сообщалось, что чиновники Николаевской РГА решили закрыть дыру в потолке государственным флагом. Курьезное фото было сделано в одном из кабинетов районной госадминистрации, которую возглавляет Игорь Мухарский. Руководитель РГА в 2018 году был награжден Петром Порошенко отличием президента "За гуманитарное участие в АТО".

Также Фокус рассказывал, что в музее Москвы обнаружили два флага Украины, разорванные осколками из "Града". Выяснилось, что государственные флаги Украины привезли сотрудники российских СМИ "Комсомольская правда" и "Федеральное агентство новостей".