Чиновники Николаевской РГА закрыли дыру в потолке государственным флагом - журналист (фото)

Руководитель администрации Игорь Мухарский в 2018 году был награжден Петром Порошенко отличием президента "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

Дыру в потолке одного из кабинетов Николаевской районной государственной администрации (РГА) закрыли большим государственным флагом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор местного издания "Никвести" Олег Деренюга.

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"Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем", — написал журналист.

В комментариях к публикации Деренюга подчеркнул, что речь не о муниципальной, а именно о государственной администрации, которая находится в микрорайоне Варваровка (ул. Одесское шоссе, 18А).

Другие пользователи соцсети отнеслись к этой информации, в основном, с юмором. В комментариях к посту журналиста они оставляли следующие комментарии: "Во время секса зеркало на потолке отвлекает, а флаг идеологически стимулирует", "Какой хозяин — такой и кабинет", "Справедливости ради, это не самая большая дыра в стране, закрытая этим флагом:)", "Превзошли "потемкинские деревни". По-моему, автор этой идеи тянет на админштраф?!", "Администрации всегда были бедными, только там где была коррупция было все на уровне…".

В комментариях к этой же публикации Деренюга опубликовал фото прикрепленного к двери женского туалета Николаевской РГА листика с обращением к посетительницам.

"Убедительная просьба, если не уверены, что можете сделать ЭТО аккуратно, лучше не начинайте! Оглянись! Все в порядке? Возьми щетку, убери за собой! Спасибо!" — написано на листике.

[ + – ] Дверь в туалет Николаевской РГА

Руководителем Николаевской РГА является Игорь Мухарский. На эту должность его назначил президент Украины Владимир Зеленский в марте 2021 года. С 2015 по 2018 год Мухарский был заместителем главы Николаевского районного совета, с 2018 по 2020 года — исполняющим обязанности руководителя Николаевского районного совета. В 2018 году Петр Порошенко наградил Мухарского отличием президента Украины "За гуманитарное участие в антитеррористической операции".

Напомним, в июле в Николаевском горсовете устроили показ мод. Девушки дефилировали прямо из центральной двери мэрии.

А недавно в соцсетях опубликовали сделанный в одном из поездов "Укрзализныци" снимок, на котором видно, что лампу к потолку вагона приклеили медицинским пластырем.