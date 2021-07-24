В Николаевском горсовете устроили показ мод (видео)

За дефиле наблюдала целая толпа людей, а здание мэрии оградили бело-красной лентой.

Возле здания Николаевского городского совета устроили показ мод. На опубликованном в соцсетях видео видно, что одна из девушек в синем платье под музыку выходила из центральной двери мэрии.

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За ее дефиле возле здания горсовета наблюдала целая толпа людей. Шествие девушки транслировалось и на висевшем рядом со входом в мэрию экране.

Примечательно, что во время мероприятия здание Николаевского горсовета было ограждено бело-красной лентой.

[ + – ] В Николаевском горсовете устроили показ мод

Напомним, ранее в Николаевском горсовете два депутата от ОПЗЖ поругались во время заседания комиссии по этике.

До этого один из них отказался переходить на украинский, из-за чего между ним и главой комиссии также возник конфликт. А незадолго до этого депутаты Николаевского горсовета от этой же партии проигнорировали просьбу перейти на государственный язык, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить их слова.