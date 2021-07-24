У Миколаївській міськраді влаштували показ мод (відео)

За дефіле спостерігав цілий натовп людей, а будівлю мерії відгородили біло-червоною стрічкою.

Біля будівлі Миколаївської міської ради влаштували показ мод. На опублікованому в соцмережах відео видно, що одна з дівчат у синій сукні під музику виходила з центральних дверей мерії.

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За її дефіле біля будівлі міськради спостерігав цілий натовп людей. Хода дівчини транслювалося і на екрані, який висів поруч зі входом в мерію.

Примітно, що під час заходу будівлю Миколаївської міськради було огороджено біло-червоною стрічкою.

[ + – ] У Миколаївській міськраді влаштували показ мод

Нагадаємо, раніше в Миколаївській міськраді два депутати від ОПЗЖ посварилися під час засідання комісії з етики.

До цього один з них відмовився переходити на українську, через що між ним і главою комісії також виник конфлікт. А незадовго до цього депутати Миколаївської міськради від цієї ж партії проігнорували прохання перейти на державну мову, після чого мер Олександр Сенкевич почав синхронно перекладати їх слова.