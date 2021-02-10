"Не базарь": в Николаеве 2 депутата ОПЗЖ поругались на заседании комиссии по этике (видео)

Максим Невенчанный не является членом комиссии по вопросам этики, но все равно участвовал в заседании.

Депутат городского совета от ОПЗЖ Максим Невенчанный во время заседания комиссии по этике обратился к коллеге по партии с просьбой выступить. Его коллега ему отказал, сказав: "перестань, не базарь". Об этом сообщает местное издание Никвести.

Глава комиссии Елена Киселева в ходе заседания предложила не обращать внимание на Невенчанного. После этого произошел следующий диалог:

Невенчанный: Я могу тоже говорить.

"Вы можете говорить, но по сути", — ответила Киселева.

В этот момент сидящий напротив Невенчанного коллега по партии Александр Медведев обратился к первому: "Перестань, не базарь". После того как депутат переспросил, Медведев еще раз повторил, чтобы его коллега "перестал базарить".

Через время глава комиссии дала возможность высказаться Невенчанному. После его выступления, Медведев заявил: "Ты приходишь как депутат городского совета. Кладешь на стол своим кострубатым почерком написанное решение и говоришь:"Пожалуйста".

"У меня было написано не кострубатым почерком", — возразил Невенчанный.

"Я просто тебе говорю, как надо делать", — продолжил Александр Медведев.

"Не надо мне ничего говорить, как надо делать. Я ж не говорю вам, как надо делать", — сказал Невенчанный.

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После короткой перепалки, заседание комиссии продолжилось.

Напомним, ранее депутат Невенчанный в Николаевском горсовете отказался говорить на украинском. Это уже не первый раз, когда депутаты в Николаеве отказываются переходить на государственный язык. На сессии, которая состоялась 2 февраля, депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэра города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.