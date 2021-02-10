"Не базарь": у Миколаєві 2 депутати ОПЗЖ посварилися на засіданні комісії з етики (відео)

Максим Невінчанний не є членом комісії з питань етики, але все одно брав участь у засіданні.

Депутат міської ради від ОПЗЖ Максим Невінчанний під час засідання комісії з етики звернувся до колеги з партії з проханням виступити. Його колега йому відмовив, сказавши: "перестань, не базарь". Про це повідомляє місцеве видання НикВести.

Голова комісії Олена Кисельова в ході засідання запропонувала не звертати уваги на Невінчанного. Після цього відбувся такий діалог:

Невінчанний: Я можу теж говорити.

"Ви можете говорити, але по суті", — відповіла Кисельова.

У цей момент сидить навпроти Невінчанного колега з партії Олександр Медведєв і звернувся до першого: "Перестань, не базарь". Після того, як депутат перепитав, Медведєв ще раз повторив, щоб його колега "перестав базарити".

Через годину голова комісії дала можливість висловитися Невінчанному. Після його виступу Медведєв заявив: "Ти приходиш як депутат міської ради. Кладеш на стіл своїм кострубатим почерком написане рішення і кажеш: "Будь ласка".

"У мене було написано не кострубатим почерком", — заперечив Невінчанний.

"Я просто тобі кажу, як треба робити", — продовжив Олександр Медведєв.

"Не треба мені нічого говорити, як треба робити. Я ж не кажу вам, як треба робити", — сказав Невінчанний.

[ + – ] Відео засідання

Після короткої перепалки засідання комісії продовжилося.

Нагадаємо: раніше депутат Невінчанний у Миколаївській міськраді відмовився розмовляти українською мовою. Це вже не перший раз, коли депутати в Миколаєві відмовляються переходити на державну мову. На сесії, яка відбулася 2 лютого, депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Медведєв принципово відмовилися виступати українською мовою і говорили російською. Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич вирішив синхронно перекладати їхні слова.