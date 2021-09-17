Чиновники Миколаївської РДА закрили діру в стелі державним прапором — журналіст (фото)

Керівник адміністрації Ігор Мухарський у 2018 році був нагороджений Петром Порошенком відзнакою президента "За гуманітарну участь в антитерористичній операції".

Діру в стелі одного з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації (РДА) закрили великим державним прапором. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний редактор місцевого видання "НикВести" Олег Деренюга.

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"Це фото зроблено в одному з кабінетів Миколаївської районної державної адміністрації. Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо", — написав журналіст.

У коментарях до публікації Деренюга підкреслив, що мова не про муніципальну, а саме про державну адміністрацію, яка розташована в мікрорайоні Варварівка (вул. Одеське шосе, 18А).

Інші користувачі соцмережі поставилися до цієї інформації, в основному, з гумором. У коментарях до посту журналіста вони залишали такі коментарі: "Під час сексу дзеркало на стелі відволікає, а прапор ідеологічно стимулює", "Який господар — такий і кабінет", "Справедливості заради, це не найбільша діра в країні, закрита цим прапором:) ", "Перевершили "потьомкінські села". По-моєму, автор цієї ідеї тягне на адмінштраф?!", "Адміністрації завжди були бідними, тільки там де була корупція було все на рівні ... ".

У коментарях до цієї ж публікації Деренюга опублікував фото прикріпленого до дверей жіночого туалету Миколаївської РДА листочка зі зверненням до відвідувачкам.

"Велике прохання, якщо не впевнені, що можете зробити ЦЕ акуратно, краще не починайте! Озирнись! Все в порядку? Візьми щітку, прибери за собою! Спасибі!" — написано на листочку.

[ + – ] Двері в туалет Миколаївської РДА

Керівником Миколаївської РДА є Ігор Мухарський. На цю посаду його призначив президент України Володимир Зеленський у березні 2021 року. З 2015 до 2018 року Мухарський був заступником глави Миколаївської районної ради, з 2018 по 2020 рік — виконувачем обов'язків керівника Миколаївської районної ради. У 2018 році Петро Порошенко нагородив Мухарського відзнакою президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції".

Нагадаємо, в липні в Миколаївській міськраді влаштували показ мод. Дівчата дефілювали прямо з центральних дверей мерії.

А недавно в соцмережах опублікували зроблений в одному з поїздів "Укрзалізниці" знімок, на якому видно, що лампу до стелі вагона приклеїли медичним пластирем.