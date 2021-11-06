У Вінниці п'яний росіянин на спір заліз на будівлю ТРЦ та зірвав прапор України

Після правопорушення іноземець викинув прапор у кущі та намагався втекти від охоронців. Росіянину загрожує штраф до 34 тисяч гривень або обмеження волі на п'ять років.

У Вінниці затримали 35-річного громадянина Російської Федерації, який зірвав прапор України з місцевого ТРЦ та викинув його у кущі. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції регіону.

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У суботу вранці, 6 листопада, правоохоронці отримали повідомлення про те, що із будівлі ТРЦ на вулиці 600-річчя невідомий чоловік зірвав державний прапор України.

Порушника помітили охоронці торговельного центру, через що чоловік став тікати, викинувши прапор у кущі. Затриманим виявився 35-річний громадянин Російської Федерації, який заліз на будівлю вінницького ТРЦ у стані алкогольного сп'яніння.

Під час спілкування із силовиками іноземець розповів, що приїхав на Вінниччину до своїх родичів і вирішив на спір зірвати державний прапор України з флагштока.

За цим фактом, як розповідають у прес-службі Нацполіції, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 34 тисяч гривень) або арешту до шести місяців, або обмеження волі до п'яти років.

Раніше повідомлялося, що чиновники Миколаївської РДА вирішили закрити дірку у стелі державним прапором. Курйозне фото було зроблено в одному із кабінетів районної держадміністрації, яку очолює Ігор Мухарський. Керівника РДА у 2018 році було нагороджено Петром Порошенком відзнакою президента "За гуманітарну участь в АТО".

Також Фокус розповідав, що в музеї Москви виявили два прапори України, розірвані уламками з "Града". З'ясувалося, що державні прапори України привезли співробітники російських ЗМІ "Комсомольська правда" та "Федеральне агентство новин".